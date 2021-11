Foot - PSG

PSG : Lionel Messi affiche un grand regret avec... Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 novembre 2021 à 0h15 par A.M.

Après de nombreuses années à batailler face à Cristiano Ronaldo, Lionel Messi reconnaît que c'était une belle période qui semble lui manquer.

Durant neuf saisons, LaLiga a offert au monde entier un duel entre les deux meilleurs joueurs du monde : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le premier au Real Madrid et le second au FC Barcelone ont ainsi livré plusieurs batailles dans des Clasicos mémorables. Mais en 2018, le Portugais a quitté le championnat d'Espagne pour rejoindre la Juventus, et évolue désormais à Manchester United. Cet été, c'est au tour de Lionel Messi de quitter LaLiga et le FC Barcelone, mais alors que son nom a circulé du côté de Manchester City, il a finalement rejoint le PSG et ne croisera probablement pas Cristiano Ronaldo cette saison en encore, en tout cas pas en Championnat. Et La Pulga reconnaît que cette rivalité lui manque un peu.

Messi nostalgique de ses duels avec Cristiano Ronaldo