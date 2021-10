Foot - PSG

PSG : L’incroyable sortie de Riolo sur Messi…

Publié le 22 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré le doublé de Lionel Messi contre le RB Leipzig, Daniel Riolo n'est pas encore convaincu par le rendement de la star argentine.

Discret dans le jeu, Lionel Messi a toutefois été décisif contre le RB Leipzig mardi soir (3-2). Auteur d'un doublé, l'international argentin a permis au PSG de s'imposer et de prendre une importante option pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, Daniel Riolo n'est pas entièrement convaincu et souligne le match compliqué de Lionel Messi.

«Messi, ça va être un joueur décisif par à-coups, mais à côté de ça, il ne fait pas grand-chose»