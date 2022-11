Foot - PSG

PSG : L’incroyable discours de Lionel Messi (vidéo)

Publié le 2 novembre 2022 à 21h30

Même s’il est arrivé récemment au PSG, Lionel Messi est déjà un leader technique sur le terrain. Toutefois, depuis le début de sa carrière, certains lui reprochent de ne pas être un leader dans le vestiaire. Avant la finale de la Copa America, le septuple Ballon d’Or a prouvé le contraire dans un discours mémorable.

Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi a toujours son lot de « haters ». Critiqué par certains pour les échecs répétitifs du FC Barcelone en Ligue des Champions lors de ses dernières saisons en Catalogne, on lui a aussi fait le reproche de ne pas être un leader. Même si ce n’est pas son rôle au PSG, Lionel Messi l’a prouvé avec l’Argentine, notamment avant la finale de la Copa America en 2021.

Lionel Messi a motivé tout le monde

Plus d’un an après le sacre de l’Argentine, le discours de l’attaquant du PSG est sorti. « Je ne vais rien dire sur cette finale. Aujourd’hui, je veux juste vous remercier pour ces 45 jours ensemble. Un groupe incroyable s’est constitué. Un groupe magnifique. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir durant ces 45 jours où personne ne s’est plaint des voyages, de la nourriture, des hôtels, des terrains. 45 jours sans voir nos familles ! 45 jours ! », a d’abord lancé Lionel Messi à ses coéquipiers dans des propos relayés par RMC Sport .

La arenga completa de Leo Messi a minutos de salir a jugar la final en el Maracaná.pic.twitter.com/v5rIyOEUfT — Gastón Edul (@gastonedul) November 2, 2022

« On va ramener cette Copa à la maison ! »