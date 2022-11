Foot - PSG

PSG : Les vérités de Ramos sur sa relation avec Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 21h45

Présent en conférence de presse avant d’affronter la Juventus en Ligue des champions, Sergio Ramos s’est livré sur sa relation avec Lionel Messi. S’ils évoluent tous les deux depuis plus d’un an sous les mêmes couleurs au PSG, les deux hommes se sont affrontés à de multiples reprises en Liga, lors des confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Déjà assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain doit encore sécuriser la première place de son groupe. Pour cela, il faudra s’imposer sur la pelouse de la Juventus mercredi.

Ramos se lâche sur sa relation avec Messi

Après une première année compliquée, Sergio Ramos enchaîne les rencontres cette saison, tout comme Lionel Messi. Alors qu’ils se sont affrontés de nombreuses fois lors des Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le défenseur espagnol a été interrogé sur sa relation avec l’Argentin en conférence de presse.

« Ma relation avec Messi est excellente »