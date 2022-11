Foot - PSG

PSG : Gros coup dur pour Christophe Galtier

Publié le 1 novembre 2022 à 14h15 - mis à jour le 1 novembre 2022 à 14h18

Guillaume de Saint Sauveur

Récemment revenu d’une longue période de blessure, Presnel Kimpembe est déjà contrant de déclarer forfait pour le déplacement du PSG sur la pelouse de la Juventus Turin mercredi soir, en Ligue des Champions. Et Christophe Galtier devra également composer sans Keylor Navas, également touché.

D’ores et déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG aura tout de même un match à enjeu mercredi soir sur la pelouse de la Juventus Turin pour cette dernière journée de la phase de poules puisqu’il souhaite assurer sa première place en tête du classement, devant le Benfica Lisbonne. Mais Christophe Galtier va finalement devoir composer avec deux grosses absences dans son effectif.

📌 Le point médical avant #JUVPSG.@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2022

Kimpembe rechute

En effet, dans le communiqué de son groupe effectuant le déplacement à Turin, le PSG annonce dans un premier temps le forfait de Presnel Kimpembe : « Il présente une gêne au tendon d’Achille droit et restera en soins au Centre d’entraînement ». Un coup dur pour l’international français, qui était revenu d’une blessure la semaine passée contre le Maccabi Haïfa après plus d’un mois et demi d’absence. Mais ce n’est pas tout.

Navas également forfait

Le PSG, qui pouvait espérer donner un peu de temps de jeu à Keylor Navas, ne pourra finalement pas compter sur la présence du gardien costaricien, forfait pour ce choc face à la Juventus en raison de douleurs lombaires.