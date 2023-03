PSG : L’incroyable aveu de Messi en coulisses

La rédaction

La campagne européenne du PSG l'année dernière a une nouvelle était une grande déception. Après avoir remporté le huitième de finale aller face au Real Madrid (1-0, but de Mbappé), le PSG semblait très bien parti au Santiago Bernabeu en menant 1-0 (but de Mbappé, encore). Mais un incroyable triplé de Karim Benzema a sorti le Real du piège, remportant ensuite son quatorzième sacre dans cette compétition. Une défaite mise sur les épaules de Neymar et Messi, ce dernier assumant sa mauvaise première saison avec le PSG.

Lorsque Lionel Messi a été recruté à l'été 2021, c'était justement pour ne plus vivre ce genre de déception sur la scène européenne. Pourtant, La Pulga y était habituée avec le Barça, lors des matchs face à la Roma ou Liverpool durant lesquels son équipe a subi une remontada. Néanmoins, ses prestations avec le PSG furent plus que décevantes, au point de se voir attribuer la responsabilité de cette élimination.

« Messi et Neymar sont pris pour cible »

Dans un podcast du Parisien , le journaliste David Opoczynski est revenu sur les sifflets contre Neymar et Messi après la défaite du PSG face au Real Madrid : « La déception est immense car on attendait énormément du trio Neymar, Messi, Mbappé. Seul Mbappé a répondu présent sur cette double confrontation et Messi et Neymar sont un peu pris pour cible. Cette élimination est presque vécue comme une trahison sur le plan sportif par les Ultras. »

Catastrophe annoncée au PSG, Neymar prêt à suivre l’exemple de Mbappé ? https://t.co/NaOquEnaMZ pic.twitter.com/ZJNc400qQ9 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Il reconnait que sa saison avec Paris est une déception »