PSG : L’improbable annonce du Real Madrid sur l’avenir de Sergio Ramos

Publié le 3 juillet 2022 à 17h10 par Bernard Colas

En quittant le Real Madrid l’été dernier, Sergio Ramos espérait se relancer au PSG après une année marquée par les blessures. Malheureusement pour lui, le défenseur de 36 ans a passé la majorité de la saison à l’écart, mais du côté du Real Madrid, on ne perd pas espoir le concernant. Interrogé sur le cas Ramos, Dani Ceballos se montre optimiste, au point d’imaginer l’ancien capitaine merengue faire son retour en sélection.

Arrivant à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé en faveur du PSG l’été dernier. Le club de la capitale comptait sur l’emblématique défenseur espagnol pour en faire l’un des patrons du vestiaire, mais c’est davantage du côté de l’infirmerie que l’on a aperçu Sergio Ramos. Avec seulement 13 matches au compteur, le joueur de 36 ans n’a pas répondu aux attentes mais devrait avoir l’occasion de se relancer la saison prochaine. Alors qu’il l’a côtoyé au Real Madrid, Dani Ceballos croit de son côté en son ancien coéquipier, capable selon lui de faire son retour en sélection, alors que le Mondial au Qatar débute le 21 novembre.

« Il reviendra en équipe nationale et donnera un saut de qualité au PSG »

« Il a eu une grave blessure et la saison a été atypique pour lui, mais il va très bien se remettre et redevenir le joueur que nous connaissons tous. Il reviendra en équipe nationale et donnera un saut de qualité au PSG », a confié Dani Ceballos au micro de la Cadena Ser , dans des propos relayés par Real-France.

