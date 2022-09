Foot - PSG

PSG: Ligue des champions, transfert... Mbappé lâche ses révélations

Publié le 14 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

En dominant la Juventus (2-1) pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne qui se poursuivra contre le Maccabi Haïfa ce mercredi soir. L'occasion pour Kylian Mbappé d'annoncer ses ambitions dans cette compétition, mais également de revenir sur ses plus beaux moments européens avec le PSG.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, l'obsession est tournée vers la Ligue des champions, compétition après laquelle le club de la capitale court depuis plusieurs années. Arrivé en 2017, Kylian Mbappé a été de toutes les dernières campagnes européennes du PSG et il en garde certains bons souvenirs qu'il raconte aux médias du club.

«Je venais de digérer un transfert exorbitant»

En effet, pour PSG TV , Kylian Mbappé revient notamment sur son premier match de Ligue des champions au Parc des Princes. Et quel match ! « PSG-Bayern 2017. Je venais de digérer un transfert exorbitant à 18 ans et là c’est un premier match à domicile. J’étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. On gagnait à la maison, ça permettait d’envoyer un message. On avait réussi à faire une grosse prestation. Etre ovationné par le Parc de Princes, c’est sûr que c’est spécial. C’était la meilleure façon de lancer mon aventure parisienne », révèle l'attaquant du PSG auteur d'une magnifique prestation ce soir-là (3-0).

«C’est la transformation»

Mais le plus grand match européen de Kylian Mbappé au PSG restera probablement la rencontre disputée au Nou Camp en 2021. Le club de la capitale va très largement s'imposer en terres catalanes grâce notamment à un triplé du crack de Bondy. « Barcelone-PSG 2021. C’est la transformation. Je pense que cette nuit-là, je passe de très bon joueur à un top top joueur. On a vraiment réussi à poser notre jeu ce soir-là et je marque un triplé au Camp Nou, donc c’est sur que c’est quelque chose de spécial et franchement j’étais fier parce qu’il fallait jouer avec beaucoup de personnalité. Comme je dis toujours, dans la soirée de Ligue des Champions, les joueurs ne peuvent pas se cacher, et ce soir-là, on ne s’était pas caché », ajoute Mbappé.

«Rêver c’est gratuit et tout le monde peut le faire»