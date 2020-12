Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : La joie de Mbappé pour la qualification

Publié le 9 décembre 2020 à 21h31 par La rédaction

En ballotage favorable suite à la défaite de Manchester United mardi soir, le PSG est parvenu à se qualifier pour le tour suivant et à rafler la première place du groupe dans un contexte compliqué comme Kylian Mbappé l'a souligné.