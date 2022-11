Foot - PSG

PSG : Les confidences de Deschamps sur la gestion de Mbappé

Publié le 13 novembre 2022 à 21h30 - mis à jour le 13 novembre 2022 à 21h38

Depuis 2018, Kylian Mbappé est devenu de plus en plus important au sein du PSG, mais aussi de l’Équipe de France. Élément important du onze de Didier Deschamps depuis sa première sélection, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs évoqué sa gestion de l’attaquant parisien et avoue qu’il s’est simplement adapté à lui durant toutes ces années.

Dans quelques jours, Kylian Mbappé disputera sa deuxième Coupe du Monde avec l’Équipe de France. Depuis 2017, l’attaquant français ne cesse de progresser et d’avoir de l’importance au sein des groupes qu’il côtoie. Didier Deschamps a d’ailleurs évoqué sa gestion du natif de Bondy.

«Je me suis adapté aussi à lui»

Didier Deschamps est revenu sur sa gestion concernant Kylian Mbappé depuis la Coupe du Monde 2018 lors d'un entretien accordé à Prime Video Sport . Il précise qu’il s’est simplement adapté à l’attaquant parisien. Il ajoute notamment que chaque joueur vit des périodes compliquées dans leur carrière et qu'il faut donc gérer cela. « Comment je me suis adapté à la métamorphose de Kylian Mbappé depuis 2018 ? Je me suis adapté aussi à lui. Dans leur parcours de vie privée et professionnelle, il y a toujours des bons et des mauvais moments. C’est créer ce lien de confiance. »

