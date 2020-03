Foot - PSG

PSG : L'énorme punchline lâchée par Neymar en interne avant Dortmund !

Publié le 23 mars 2020 à 23h45 par B.C.

Grand artisan de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Neymar aurait envoyé un message très clair à ses coéquipiers avant le match retour face au Borussia Dortmund.

Recruté par le PSG pour passer un cap en Ligue des Champions, Neymar a enfin eu l'occasion de disputer l'intégralité d'un huitième de finale. Malgré la défaite du club de la capitale au match aller (2-1) et une prestation décevante de sa part, le numéro 10 parisien a inscrit un but précieux en Allemagne. Bien plus en rythme au match retour (2-0) dans un Parc des Princes vide, Neymar s'est de nouveau montré décisif en ouvrant le score et en se montrant généreux dans les efforts. Et avant la rencontre, c'est un Neymar qui avait fait le plein de confiance qui a pris la parole devant ses coéquipiers.

« Donnez-moi le ballon, je vais nous faire gagner »