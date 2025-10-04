PSG : L'énorme coup de pression de Luis Enrique !

Lors de l'été 2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a insufflé une philosophie de jeu stricte à ses joueurs. Et pour ceux qui ne respectent pas ses consignes, ils sont systématiquement envoyés sur le banc des remplaçants.
Après avoir passé seulement une saison au PSG, Christophe Galtier a été remercié. Pour assurer la succession du technicien français, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Enrique. Un choix plus que payant.
PSG : La poigne de fer de Luis Enrique
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a su montrer qu'il avait une poigne de fer. En effet, le technicien espagnol tient à ce que ses joueurs se comportent d'une certaine manière sur le terrain, et ceux qui n'appliquent pas ses consignes à la lettre sont sanctionnés sur le champ. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Dominique Sévérac lors d'un tchat avec des internautes.
«Si les consignes ne sont pas respectées, c'est direction le banc de touche»
« Les 3 clés du coaching de Luis Enrique au PSG ? 1 : Il ne panique jamais parce qu'il a déjà gagné la Ligue des champions ailleurs et qu'il vient de la regagner. Carlo était comme ça aussi, mais il n'a pas pu rester très longtemps (1 an et demi). 2 : Il entre dans la tête de ses joueurs parce qu'il les a tous choisis et selon des critères qu'il aime : la jeunesse, la capacité à grandir, le courage (le mental), l'absence d'ego toxique. 3 : Il parle beaucoup à ses joueurs, alors que d'autres coachs ou managers aiment instaurer une distance. Il est cool, mais ferme, ou ferme mais cool. Chaque joueur sait que si les consignes ne sont pas respectées, c'est direction le banc de touche », a précisé Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, ce vendredi.