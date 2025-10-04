PSG : L'énorme coup de pression de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a insufflé une philosophie de jeu stricte à ses joueurs. Et pour ceux qui ne respectent pas ses consignes, ils sont systématiquement envoyés sur le banc des remplaçants.

Après avoir passé seulement une saison au PSG, Christophe Galtier a été remercié. Pour assurer la succession du technicien français, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Enrique. Un choix plus que payant.

PSG : La poigne de fer de Luis Enrique Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a su montrer qu'il avait une poigne de fer. En effet, le technicien espagnol tient à ce que ses joueurs se comportent d'une certaine manière sur le terrain, et ceux qui n'appliquent pas ses consignes à la lettre sont sanctionnés sur le champ. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Dominique Sévérac lors d'un tchat avec des internautes.