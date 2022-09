Foot - PSG

PSG : Le vestiaire l’annonce, Messi prépare du lourd cette saison

Publié le 12 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Après une saison poussive pour ses débuts au PSG, Lionel Messi enchaîne les prestations de haut niveau. Lui aussi arrivé l'été dernier, Achraf Hakimi se confie sur la montée en puissance de l'international argentin qui fait taire les critiques depuis le début de saison.

Depuis le début de saison, le trio offensif du PSG tourne à plein régime. Y compris Lionel Messi. Arrivé libre il y a un an, l'international argentin sort d'une première saison délicate et qui a été loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature à Paris. Néanmoins, après une saison d'adaptation, Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur niveau, ce qui enchante Achraf Hakimi.

«Cette année il est plus tranquille»

« Messi ? Oui, je pense qu’il est plus tranquille cette année. Comme moi, la première année est une année d’adaptation. Il faut apprendre à connaître tout le monde, le championnat, la mentalité... Cette année il est plus tranquille et c’est bien qu’il ait ces performances qui aident beaucoup l’équipe », lance l'international marocain en zone mixte après la victoire contre Brest (1-0).

«Si Leo ne me sert pas, c’est qu’il considère qu’un autre joueur est mieux positionné»