PSG : Le transfert qui régale Didier Deschamps !

Cet été, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier qui remplace Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Un transfert qui pourrait d'ailleurs rendre service à Didier Deschamps. Et pour cause, cela va offrir une grosse concurrence à Mike Maignan, qui adore ça selon Christophe Lollichon.
En rejoignant le PSG, Lucas Chevalier s'offre une chance de s'imposer à moyen terme comme le titulaire dans les buts de l'équipe de France. Quoi qu'il en soit cela offre une concurrence important à Mike Maignan comme le souligne Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea.
Chevalier va bonifier Maignan ?
« Je ne pense pas qu’il faille nécessairement chambouler la hiérarchie existante. Pour jouer en équipe de France, il faut bien sûr avoir montré ce qu’on est capable de faire en club, chose qu’a faite Lucas Chevalier. Mais, en même temps, on ne peut pas reprocher à Mike Maignan de ne pas avoir été performant en sélection ou en club. Moi, quand un nouveau arrive, j’aime bien qu’il s’intègre déjà au groupe, chose qui ne doit pas être difficile pour Lucas Chevalier. Et, ensuite, les choses se feront naturellement… si elles doivent se faire. Mike Maignan a suffisamment prouvé et démontré pour être le choix numéro 1 du sélectionneur. Il a une légitimité. Il a montré beaucoup de choses. Comme tous les gardiens, il n’est pas à l’abri d’avoir parfois des périodes un petit peu difficiles, de faire des erreurs. Le principal étant de ne pas répéter les erreurs, du moins les mêmes », estime-t-il auprès de So Foot, avant de poursuivre.
«On a un groupe solide de gardiens de but en équipe de France »
« C’est un gros travailleur, très exigeant envers lui-même. Le fait de voir arriver Lucas Chevalier, ça doit vous booster. Vous voyez que le gamin a joué la Ligue des champions en y étant plutôt performant. Il est au PSG maintenant, une donnée à prendre en compte, car il va continuer d’évoluer dans un club qui va jouer le haut du tableau, normalement, en Ligue des champions. Donc il y a certainement plus de concurrence maintenant pour Mike Maignan, qu’il y en avait il y a quelques mois. Une donnée à prendre en compte. Mais, sincèrement, je pense que ça ne doit pas déplaire à Mike Maignan, qui aime ça. En plus, ils s’entendent bien les deux. Mike n’a pas été le mentor de Lucas, mais pas loin. Ce sont deux garçons passés par le même club (Lille), avec la même éducation sportive. Je trouve que c’est bien que ça se passe comme ça. On a un groupe solide de gardiens de but en équipe de France », ajoute Christophe Lollichon.