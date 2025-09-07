PSG : Le transfert qui régale Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier qui remplace Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Un transfert qui pourrait d'ailleurs rendre service à Didier Deschamps. Et pour cause, cela va offrir une grosse concurrence à Mike Maignan, qui adore ça selon Christophe Lollichon.

En rejoignant le PSG, Lucas Chevalier s'offre une chance de s'imposer à moyen terme comme le titulaire dans les buts de l'équipe de France. Quoi qu'il en soit cela offre une concurrence important à Mike Maignan comme le souligne Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea.

Chevalier va bonifier Maignan ? « Je ne pense pas qu’il faille nécessairement chambouler la hiérarchie existante. Pour jouer en équipe de France, il faut bien sûr avoir montré ce qu’on est capable de faire en club, chose qu’a faite Lucas Chevalier. Mais, en même temps, on ne peut pas reprocher à Mike Maignan de ne pas avoir été performant en sélection ou en club. Moi, quand un nouveau arrive, j’aime bien qu’il s’intègre déjà au groupe, chose qui ne doit pas être difficile pour Lucas Chevalier. Et, ensuite, les choses se feront naturellement… si elles doivent se faire. Mike Maignan a suffisamment prouvé et démontré pour être le choix numéro 1 du sélectionneur. Il a une légitimité. Il a montré beaucoup de choses. Comme tous les gardiens, il n’est pas à l’abri d’avoir parfois des périodes un petit peu difficiles, de faire des erreurs. Le principal étant de ne pas répéter les erreurs, du moins les mêmes », estime-t-il auprès de So Foot, avant de poursuivre.