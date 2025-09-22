PSG : Le scoop sur un gros joueur à 60M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour 60M€ (hors bonus) à l'été 2024 par le PSG, João Neves s'est tout de suite imposé comme un élément indispensable de l'entrejeu dans le système de Luis Enrique. L'international portugais a d'ailleurs remporté la Ligue des Champions dès sa première saison au PSG, et un scoop vient d'être dévoilé : Neves envisage de faire toute sa carrière au sein du club francilien.

Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ à l'été 2024 pour faire venir João Neves (20 ans) en provenance du Benfica Lisbonne. Un recrutement qui s'accorde parfaitement avec la nouvelle politique mise en place par le club de la capitale : l'arrivée de jeunes éléments prometteurs et disposant d'une grosse marge de progression.

Neves, déjà un patron au PSG Au fil des mois, João Neves a rapidement montré qu'il était indispensable dans l'entrejeu du PSG, étant notamment l'un des grands artisans de la victoire finale en Ligue des Chammpions. Et alors que son contrat court jusqu'en 2029, l'international portugais aurait déjà pris une décision forte pour son avenir au PSG.