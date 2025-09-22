PSG : Le scoop sur un gros joueur à 60M€ !

Recruté pour 60M€ (hors bonus) à l'été 2024 par le PSG, João Neves s'est tout de suite imposé comme un élément indispensable de l'entrejeu dans le système de Luis Enrique. L'international portugais a d'ailleurs remporté la Ligue des Champions dès sa première saison au PSG, et un scoop vient d'être dévoilé : Neves envisage de faire toute sa carrière au sein du club francilien.
Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ à l'été 2024 pour faire venir João Neves (20 ans) en provenance du Benfica Lisbonne. Un recrutement qui s'accorde parfaitement avec la nouvelle politique mise en place par le club de la capitale : l'arrivée de jeunes éléments prometteurs et disposant d'une grosse marge de progression.
Neves, déjà un patron au PSG
Au fil des mois, João Neves a rapidement montré qu'il était indispensable dans l'entrejeu du PSG, étant notamment l'un des grands artisans de la victoire finale en Ligue des Chammpions. Et alors que son contrat court jusqu'en 2029, l'international portugais aurait déjà pris une décision forte pour son avenir au PSG.
« Il se verrait très bien faire sa carrière au PSG »
Dans le podcast 100 % PSG de France Bleu, Guillaume Hoarau a lâché un scoop assez surprenant au sujet de Neves : « J’ai discuté un peu avec João Neves. Je ne sais pas si je peux balancer des scoops… Ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent. Mais aujourd’hui, il se verrait très bien faire sa carrière au PSG », indique l'ancien buteur du PSG.