PSG : Le RN intervient, gros malaise dans le vestiaire !

Déjà critiqué pour son début de saison compliqué, Lucas Chevalier se retrouve impliqué dans une polémique qui n’a rien n’a voir avec le football. En effet, le gardien du PSG est vivement critiqué pour avoir aimé une publication en lien avec le RN sur Instagram, ce qui a poussé Éric Ciotti à intervenir. Mais tout est allé trop loin pour Lucas Chevalier.

C’est probablement un soutien dont il se serait bien passé. Lucas Chevalier se retrouve en effet en pleine polémique sur les réseaux sociaux après qu’une capture d’écran d’un like sur une publication invitant à voter RN plutôt que LFI ait été partagée. Insulté, le gardien de but du PSG a toutefois reçu le soutien d’Eric Ciotti, député d’extrême droite. « J’apporte mon soutien total au gardien de l’équipe de France Lucas Chevalier, victime d’injures racistes pour avoir aimé une publication appelant à voter RN contre LFI. Le racisme est insupportable, y compris le racisme anti-blanc ! », écrit l’ancien président des Républicains sur X. Un soutien gênant, qui confirme la récupération politique de cette polémique et qui a donc poussé Lucas Chevalier à réagir en pleine nuit.

Chevalier au cœur d'une énorme polémiqe « J’ai pu voir ce qu’il a pu se dire à mon propos concernant le fait que j’ai liké une publication sur Instagram d’une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle. Ça m’emmerde. Le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière », écrit le gardien du PSG sur Instagram avant de poursuivre.