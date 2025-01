PSG : Le Qatar va réussir sa mission ultime, Luis Enrique annonce une date !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au PSG au début des années 2010, le Qatar a permis au club français de prendre une nouvelle dimension dans le monde du football. Depuis, les Parisiens raflent quasiment tout en France et l'objectif depuis plusieurs années est d'enfin réussir à remporter la Ligue des champions. Les tentatives ratées se sont multipliées mais les ambitions du club n'ont pas changé.

Auteur de plusieurs échecs douloureux en Ligue des champions ces dernières années, le PSG vise clairement une victoire qui viendra forcément à un moment donné. Demi-finalistes l'an dernier, les Parisiens tenteront de faire mieux dans cette nouvelle formule de la compétition européenne. Depuis l'arrivée du Qatar, le club a mis l'accent sur le mercato pour valider de gros coups, à l'image de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment. Luis Enrique s'est exprimé sur les chances du PSG à l'avenir.

Le PSG a un projet séduisant

En mettant tout en œuvre depuis des années pour remporter la Ligue des champions, le PSG n'a pas l'intention de bousculer ses habitues sur le mercato. « Le projet du PSG peut-il évoluer ? Je crois que le projet du club ne change pas. On veut recruter des joueurs de haut niveau afin d’avoir une idée de jeu claire. On veut jouer de belle manière et gagner. Mais le mercato a sa réalité. Il faut trouver les joueurs qui peuvent venir » explique Luis Enrique en conférence de presse avant le match face à l'AS Monaco.

Luis Enrique fait une révélation

Au vu de son expérience, Luis Enrique semble être en mesure de pouvoir concrétiser ce projet. Pourtant le PSG est mal parti cette saison puisque le club occupe actuellement la 25ème en Ligue des champions avant les deux derniers matches. L'entraîneur espagnol sait qu'il faudra remettre ses hommes sur le droit chemin dans les prochaines semaines. « La politique du club me plaît, on a un groupe avec des joueurs de haut niveau, recrutés ou formés. Le PSG gagnera la Ligue des Champions d’ici 10 ans, avec moi ou un autre » poursuit-il.