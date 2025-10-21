PSG - Le Qatar quitte Paris : Une date est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux d'être propriétaire de leur stade et en désaccord profond avec la Mairie de Paris au sujet du Parc des Princes, les propriétaires qataris du PSG vont donc quitter leur enceinte historique afin de bâtir leur propre enceinte en banlieue. Daniel Riolo annonce que ce projet n'aura rien de concret avant 2030.

Ce n'est plus un secret pour personne, le PSG devrait quitter le Parc des Princes et la ville de Paris dans les prochaines années. Malgré les nombreuses négociations amorcées avec la Marie afin de pouvoir acheter le Parc des Princes, un accord semble désormais impossible à envisager, et les propriétaires qataris du PSG ont donc décidé d'aller bâtir leur future enceinte en banlieue.

Massy et Poissy à la lutte À ce stade de la réflexion et parmi les nombreuses options qui lui ont été proposées, le PSG a retenu deux sites potentiels pour sa future enceinte : Massy et Poissy. Comme l'a annoncé L'EQUIPE, les dirigeants qataris vont désormais consulter leur communauté de supporters afin de nourrir la réflexion sur le meilleur choix à prendre entre ces deux options... mais sous quel délai faut-il envisager un départ de Paris pour le PSG ?