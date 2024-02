PSG : Le Qatar prépare une énorme surprise

Jean de Teyssière

Le PSG et le Qatar font face à une question épineuse concernant la future enceinte. L'idéal pour le PSG serait évidemment de rester au Parc des Princes mais devant le refus de la mairie de Paris de ne pas leur vendre l'enceinte, plusieurs options sont étudiées. Trois pistes pour déménager dans une nouvelle enceinte seraient à l'étude.

Rester au Parc des Princes ou déménager ? Pour le moment, la tendance semble plutôt se diriger vers un déménagement puisque la ville de Paris refuse toujours de vendre le Parc des Princes au Qatar, qui ne souhaite pas faire des travaux colossaux pour agrandir une enceinte dont ils sont seulement propriétaires...

Le PSG à Jean Bouin ?

Le déménagement ne sera pas très long. À peine quelques mètres. L'enceinte de Jean Bouin, réservée pour le moment à l'équipe de rugby du Stade français est en effet située à une dizaine de mètres à peine du Parc des Princes. Selon 90min , une vente serait probable puisque le stade appartient à l'État français, plus enclin que la ville de Paris à vendre ses biens. Si une telle transaction se fait, l'équipe de rugby migrerait non loin d'ici... au Parc des Princes.

L'option Charléty existe

Si le PSG ne parvient pas à mener à bien le projet de déménagement au stade Jean Bouin, il pourrait se tourner un peu plus à l'est de Paris en visant le stade Charléty. Lui aussi appartient à l'État français et lui aussi est à vendre. Selon 90min , le Paris FC, actuel locataire du stade devra se trouver une autre enceinte tandis que la leur sera détruite pour laisser au futur stade du PSG.

La troisième option : Paris La Défense Arena