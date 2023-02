PSG : Le Qatar prépare un projet légendaire, c'est la catastrophe assurée

La rédaction

Comme attendu, le Qatar a fait son offre afin de racheter Manchester United. Les prétendants avaient jusqu’à vendredi pour faire leur proposition. Celle du pays du Golfe, formulée par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, avoisinerait les 4,5 milliards d’euros. Toutefois, la famille Glazer n’aurait pas l’intention de vendre pour moins de 6,7 milliards.

Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, le Qatar souhaite désormais s’offrir Manchester United. En effet, les Qataris ont proposé 4,5 milliards d’euros afin de racheter les Red Devils . Une proposition formulée par Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB) et fils de l’ancien Premier ministre.

La famille Glazer pourrait refuser toutes les offres

Le Qatar n’est pas seul dans ce dossier puisque Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice via INEOS, et le fonds d’investissement américain Elliott, qui détenait auparavant l’AC Milan, ont également fait une proposition. Toutefois, la famille Glazer pourrait finalement recaler tous les prétendants au rachat de Manchester United. En effet, elle souhaite obtenir environ 6,7 milliards d’euros et pourrait rejeter toutes les propositions si elles n’atteignent pas ce montant.

« Ce ne sera que pour le prix fort »