PSG : Il annonce le verdict pour Neymar, l'OM peut exulter

La rédaction

Après la victoire in extremis du PSG face à Lille (4-3) ce dimanche, l'heure est maintenant à l'analyse à froid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG n'est pas encore tout à fait sorti de la crise. À sept jours du choc face à l'OM et à deux semaines du match retour face au Bayern, le PSG a perdu Neymar, blessé à la cheville. Et il serait déjà assuré de manquer le Classique.

Les images font froid dans le dos. La cheville de Neymar semble faire un angle droit et le Brésilien est sorti sur civière, seulement six minutes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps entre le PSG et Lille. Une absence, qui, au vu des images, risque d'être longue, et pourrait avoir un impact sur les matchs face à l'OM et au Bayern Munich, selon Rolland Courbis.

«Il a une entorse à la cheville droite»

Depuis qu'il est arrivé au PSG, on connait la fragilité de Neymar au niveau de sa cheville. Le Brésilien a encore fait les frais de cette fragilité. En conférence de presse, son entraîneur, Christophe Galtier, évoquait une entorse : « il a une entorse de la cheville droite. Il est en cours d'examen pour connaître la gravité. »

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule en plein match https://t.co/lpsfXN6Ay6 pic.twitter.com/7s3Npu2ekx — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

«Oublions le Clasico et le Bayern»