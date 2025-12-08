PSG : Le Qatar déclare la guerre au Real Madrid !

Didier Deschamps sait à quel point le talent d'Ayyoub Bouaddi est précieux et pourrait l'être à l'avenir pour l'équipe de France. C'est pourquoi le sélectionneur de l'équipe de France a fait le choix de contacter le jeune Bouaddi pour qu'il ne tourne pas le dos aux Bleus en filant vers le Maroc. Et son avenir au LOSC malgré sa prolongation de contrat pourrait s'écrire en pointillés notamment à cause du PSG.
Ayyoub Bouaddi n'a pas pris part au choc de cette 15ème journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'OM à la Decathlon Arena vendredi soir (1-0). La faute à un carton rouge écopé lors du déplacement de l'équipe de Bruno Genesio au Stade Océane du Havre la semaine dernière (1-0). Le milieu de terrain de 18 ans fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Et ce, bien que le club lillois ait blindé sa pépite jusqu'en juin 2029 de manière officielle cette semaine.
Bouaddi dans le viseur du PSG
En effet, le Paris Saint-Germain serait plutôt emballé à l'idée de mettre la main sur le natif de Senlis formé à Creil puis à Lille. La récente signature d'un nouveau contrat pour le jeune talent français ne refroidiraient pas les dirigeants parisiens et les hauts représentants du club au Qatar. A Doha, d'après Foot Mercato, le profil d'Ayyoub Bouaddi ferait fureur. Toutefois, le PSG ne serait pas l'unique prétendant dans la course à la signature de l'international espoir français.
Le Real Madrid, Manchester United et l'Inter sur le coup ?
Si l'on se fie aux informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain se mesurerait au gratin du football européen. A commencer par le Real Madrid. Les dirigeants du club merengue seraient prêts à faire la guerre au PSG afin de griller la priorité au champion de France. Manchester United et l'Inter lui prépareraient aussi une place dans leur effectif. La bataille s'annonce rude.