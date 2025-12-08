PSG : Le Qatar déclare la guerre au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps sait à quel point le talent d'Ayyoub Bouaddi est précieux et pourrait l'être à l'avenir pour l'équipe de France. C'est pourquoi le sélectionneur de l'équipe de France a fait le choix de contacter le jeune Bouaddi pour qu'il ne tourne pas le dos aux Bleus en filant vers le Maroc. Et son avenir au LOSC malgré sa prolongation de contrat pourrait s'écrire en pointillés notamment à cause du PSG.

Ayyoub Bouaddi n'a pas pris part au choc de cette 15ème journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'OM à la Decathlon Arena vendredi soir (1-0). La faute à un carton rouge écopé lors du déplacement de l'équipe de Bruno Genesio au Stade Océane du Havre la semaine dernière (1-0). Le milieu de terrain de 18 ans fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Et ce, bien que le club lillois ait blindé sa pépite jusqu'en juin 2029 de manière officielle cette semaine.

Bouaddi dans le viseur du PSG En effet, le Paris Saint-Germain serait plutôt emballé à l'idée de mettre la main sur le natif de Senlis formé à Creil puis à Lille. La récente signature d'un nouveau contrat pour le jeune talent français ne refroidiraient pas les dirigeants parisiens et les hauts représentants du club au Qatar. A Doha, d'après Foot Mercato, le profil d'Ayyoub Bouaddi ferait fureur. Toutefois, le PSG ne serait pas l'unique prétendant dans la course à la signature de l'international espoir français.