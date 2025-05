PSG : Le pari risqué avec Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne à l'arrière de la cuisse. Touché à l'ischio-jambier, le numéro 10 parisien est incertain pour la réception des Gunners au Parc des Princes mercredi. D'après Fabrice Bryand, ancien médecin de l'équipe de France, Luis Enrique va devoir prendre un risque avec Ousmane Dembélé.

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a offert la victoire au PSG contre Arsenal. Toutefois, le numéro 10 de Luis Enrique s'est blessé en cours de match. Touché à l'ischio-jambier, Ousmane Dembélé a dû quitter la pelouse de l'Emirates Stadium à la 70ème minute de jeu.

PSG : Dembélé est touché à l'ischio-jambier

Incertain pour la réception d'Arsenal ce mercredi au Parc des Princes, Ousmane Dembélé devrait être préservé pour la réception de Strasbourg ce samedi après-midi. A en croire Fabrice Bryand, ancien médecin de l'équipe de France, Luis Enrique va prendre un risque calculé lorsqu'il relancera sa star.

«Il y a un ratio bénéfices-risques à déterminer»

« Ce sont des athlètes de haut niveau, donc ils ont des périodes de récupération différentes de vous et moi, mais il y a forcément ensuite un ratio bénéfices-risques à déterminer entre le joueur et son entraîneur. C'est une décision à prendre en fonction du ressenti et de l'historique des blessures du joueur », a confié Fabrice Bryand. Une analyse minutieuse pour éviter une lésion, qui obligerait Ousmane Dembélé à rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Reste à savoir si Luis Enrique jugera bon d'aligner son numéro 10 d'entrée pour PSG-Arsenal ce mercredi.