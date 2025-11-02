PSG : Le nouveau coup de gueule de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a renoué avec le succès en Ligue 1. Après avoir buté contre Lorient plus tôt dans la semaine, Paris s’est imposé contre l’OGC Nice ce samedi (1-0). Interrogé sur le début de saison de son équipe en championnat, Luis Enrique n’a pas manqué d’hausser le ton à nouveau sur ce sujet.

A l’issue de cette 11ème journée de Ligue 1, le PSG sera toujours leader du championnat. Et pour cause, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur le fil face à Nice ce samedi au Parc des Princes. Une tête de Gonçalo Ramos sur la dernière action du match est venue délivrer des Parisiens jusque-là frustrés par le bloc bas niçois.

« Vous journalistes, vous aimez beaucoup faire des conclusions positives ou négatives » Clairement, le PSG ne brille pas réellement sur ce début de saison en Ligue 1. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas hésité à critiquer les journalistes. « Vous journalistes, vous aimez beaucoup faire des conclusions positives ou négatives, mais c’est le début de la saison. C’est beau de voir beaucoup des équipes avec beaucoup de points mais ce n’est pas le moment de tirer des conclusions, il faut savoir gérer les différentes compétitions qu’on joue », a ainsi confié le coach parisien avant de poursuivre.