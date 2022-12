PSG : Une révolution imaginée par le Qatar fixée à 600M€

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris sont en conflits. En effet, le président du PSG souhaite que le club de la capitale devienne propriétaire du Parc des Princes mais se heurte au refus de la ville. L'enceinte est actuellement détenue par cette dernière qui réclame 350M€ au Qatar, ce à quoi il s'oppose fermement. Alors qu'il a récemment été indiqué que le PSG pourrait déménager au Stade de France, ce changement coûterait une fortune.

En plus du mercato hivernal, le dossier du Parc des Princes agite l'actualité du PSG. Le club et la Mairie de Paris ne parviennent pas à s'entendre tandis que la volonté première du PSG est de devenir propriétaire de son enceinte. Si le club de la capitale souhaite s'installer au Stade de France, il faudra débourser une somme colossale.

La vente du Stade de France estimée à 600M€

Plus grand stade de l'hexagone, le Stade de France accueille notamment les matchs de l'Equipe de France de football et de rugby. Située à Saint-Denis, cette enceinte n'est pas dédiée à un club. En pleine négociation pour le rachat du Parc des Princes, le PSG devrait débourser la somme de 600M€ s'il souhaitait acheter le Stade de France et en devenir résidant selon L'Équipe .

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar peut asséner le coup de grâce au Real Madrid https://t.co/Ajpw8Vu2cL pic.twitter.com/R4iSmTjF4q — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Le PSG n'est pas intéressé