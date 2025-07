PSG : Le message surprenant sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato du PSG n'a pas réellement commencé, mais une chose est sûre, les indésirables sont nombreux et un dégraissage important est attendu. Parmi eux, Renato Sanches est de retour d'un prêt d'un an à Benfica. Et alors qu'il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais a lâché un message énigmatique sur ses réseaux sociaux.

Toujours engagé à la Coupe du monde des clubs, le PSG s'apprête à défier le Bayern Munich en quart de finale samedi. Une situation qui paralyse le mercato parisien qui n'a pas encore avancé alors que plusieurs indésirables sont poussés au départ.

Renato Sanches lâche un message énigmatique C'est notamment le cas de Renato Sanches qui vient quant à lui de mettre un terme à sa saison après l'élimination de Benfica contre Chelsea à la Coupe du monde des clubs. Prêté au sein du club lisboète, le milieu de terrain devrait faire son retour au PSG où il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Et Renato Sanches a d'ailleurs publié sur Instagram plusieurs photos de lui s'entraînant seul avec la légende suivante : « Les adversités ne sont pas une nouveauté ». Un message énigmatique alors qu'il sera de nouveau invité à trouver un nouveau club cet été.