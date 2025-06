PSG : Le mercato bouleversé par cette annonce en direct ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marquinhos a enfin réussi à marquer l'histoire du PSG en remportant la Ligue des Champions samedi soir, contre l'Inter Milan. Ému aux larmes après le coup de sifflet final, le défenseur central brésilien a peut-être relancé son avenir avec sa belle déclaration d'amour envers le PSG, lui qui est annoncé avec insistance sur le départ cet été.

« Je tiens à vous remercier »

Interrogé en direct sur Canal + après le sacre historique du PSG en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan samedi soir (5-0), Marquinhos a lâché une magnifique déclaration d'amour envers le club et ses supporters : « Je vous aime. J’ai plus de force, j’ai tout donné. Je voulais trop ça, on a tant souffert. Ça fait 12 ans. Elle est dure et très difficile et ça montre la valeur de ce club, de l’envie qu’ils ont. Sans vous les gars (les supporters), ceux qui sont là, au Parc et partout dans le monde, merci beaucoup pour votre énergie. Je n’ai plus de force, je tiens à vous remercier ».