PSG : Le «meilleur du monde» vient tout juste de signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG à l’été 2024, Willian Pacho aurait été récompense par une belle prolongation de contrat qui vient d’être actée avec les dirigeants selon les dernières révélations. Et Bertrand Latour annonce que l’Equatorien s’est même imposé comme une référence mondiale à son poste au PSG.

Recruté par le PSG en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40M€ lors du mercato estival 2024, Willian Pacho (24 ans) est-il aujourd’hui le meilleur défenseur du Monde ? Les avis divergent forcément à ce sujet, mais une chose est sûre : selon les dernières tendances, le PSG aurait d’ores et déjà fait signer à Pacho une prolongation de contrat afin de fixer son avenir.

Latour fan de Pacho Mardi soir, malgré la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2), Bertrand Latour a fait l’éloge de Willian Pacho : « Pacho ? Je ne sais pas si la marge de progression est si énorme que ça. On dit régulièrement qu’Hakimi est le meilleur arrière droit du monde, Mendes, on commence à le dire », indique le consultant du Canal Football Club, qui considère d’ailleurs le défenseur central du PSG comme une référence mondiale à son poste.