PSG : Le meilleur du monde a déjà signé !

Nommé à la direction sportive du PSG à l'été 2022, Luis Campos avait déjà fait ses preuves de formidable manière auparavant avec notamment l'AS Monaco et le LOSC. Jonathan Bamba, qui l'a côtoyé dans le Nord, affirme d'ailleurs que le PSG a récupérer le meilleur directeur sportif du Monde.

Au même titre que Luis Enrique, Luis Campos fait partie des grands architectes du PSG vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée. Le coach espagnol et le directeur sportif portugais travaillent main dans la main au sein du club de la capitale, et pour Jonathan Bamba qui avait travaillé sous les ordres de Campos par le passé au LOSC, le PSG a réalisé une excellente opération en le nommant à la direction sportive en 2022.

« Ce qui se fait de mieux au monde » « Il est top ! Je pense que c’est ce qui se fait de mieux au monde. Il connaît les joueurs, il sait comment mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Ça s’est vu avec Lille par exemple. Ça se voit aujourd’hui au PSG. Mais ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on découvre le travail de Luis Campos », confie Jonathan Bamba dans un entretien accordé à Top Mercato.