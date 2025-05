PSG : Le meilleur de l’histoire annoncé à Paris

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième saison seulement sur le banc du PSG, Luis Enrique fait l’unanimité. Le tacticien asturien a mené les siens vers la finale de la Ligue des Champions, et impressionne pour la confiance qu’il a réussi à transmettre à son groupe. Pour Luka Elsner, l’Espagnol a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué dans la capitale.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Le club de la capitale est en finale de la Ligue des Champions, et peut réellement réaliser une saison historique. Une semaine avant ce duel épique de C1 face à l’Inter Milan, les Parisiens auront l’occasion de glaner un nouveau trophée avec la finale de la Coupe de France face au Stade de Reims.

« C’est rare de pouvoir influencer à ce point le caractère de jeu d’une équipe »

Ancien coach du club rémois, Luka Elsner s’est exprimé sur les qualités du PSG de Luis Enrique. « C’est brillant, parce que c’est rare de pouvoir influencer à ce point le caractère de jeu d’une équipe, en très peu de temps finalement », a confié le Slovène auprès du Parisien. Surtout, Elsner estime que l’Espagnol fait mieux que ses prédécesseurs.

« Il a des moyens, c’est sûr, mais d’autres les ont eus avant lui »

« Il a des moyens, c’est sûr, mais d’autres les ont eus avant lui et n’ont pas réussi à modeler l’équipe à ce point. Il allie le pragmatisme et une notion esthétique du football. C’est quelqu’un de très concentré qui, je pense, a un très bon staff autour de lui. La majorité des entraîneurs qui l’ont affronté cette saison en Ligue des champions ont eu le même discours positif à propos de sa personne. Il a des certitudes et ça le rend charismatique », conclut-il.