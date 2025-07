PSG : Le mariage qui fait vibrer Luis Enrique !

S’il ne fait pas partie des titulaires indiscutables du PSG, Bradley Barcola reste malgré tout un élément important. Luis Enrique apprécie très fortement l’attaquant de 22 ans, qui a parfaitement épousé sa philosophie de jeu. Le coach espagnol en est d’ailleurs ravi, d’où le fait qu’il lui accorde très régulièrement sa confiance.

En voyant ses statistiques (20 buts et 21 passes décisives), difficile d’imaginer que Bradley Barcola n’est pas un titulaire indiscutable au PSG. Et pourtant, l’ailier de 22 ans ne l’est pas. L’international français est en concurrence directe avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour une place dans le onze. Mais cela n’empêche pas Luis Enrique de lui faire grandement confiance.