PSG : Le mariage que personne n’a vu venir !

Ce dimanche soir, le PSG affronte le LOSC dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1 pour tenter de continuer à faire la course en tête du classement. Le club de la capitale a prévu un maillot spécial pour ce déplacement puisque les joueurs du PSG arboreront un flocage spécial pour célébrer l'association entre PSG for Communities et la Fondation Virgil Abloh.

Le PSG s'est engagé dans de nombreux combats, parmi lesquels la volonté de proposer un niveau d'éducation suffisant au service de la jeunesse. Ainsi une collaboration vient tout juste d'être conclue avec la Fondation Virgil Abloh, qui porte le nom du créateur américain disparu en 2021. Le match face au LOSC est donc l'occasion parfaite d'officialiser ce mariage.

Le PSG débarque avec un nouveau maillot Comme le rapporte Le Parisien avant le match, les joueurs du PSG ont donc un maillot spécial pour le match face à Lille qui s'inspire des codes du créateur Virgil Abloh. Le lynx remplace la panthère chère au créateur américain et l’inscription en Helvetica « AWAY FROM HOME » rend hommage à son héritage et à Paris, précise le quotidien français. Le maillot collector sera également disponible en boutique à partir de lundi pour 175 euros.