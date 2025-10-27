PSG : Le mariage parfait pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans les prochains jours, Fabian Ruiz et João Neves devraient effectuer leur retour au sein du groupe du PSG. Avec les montées en puissance de Senny Mayulu et de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, Luis Enrique va disposer de nombreuses options. Pour Mohamed Sissoko, tout le monde trouvera son bonheur en termes de temps de jeu.

Le PSG en pleine forme. Le club de la capitale sort de deux succès consécutif cette semaine, mais peut surtout compter sur de nombreux retours importants. A Paris, seuls Fabian Ruiz et João Neves manquent à l’appel. Mais comme l’indique le Parisien ce dimanche, les deux milieux de terrain sont proches d’une réintégration au sein du groupe.

« Le retour de Neves va faire du bien » Ainsi, Luis Enrique va prochainement disposer de nombreuses options dans l’entrejeu, alors que Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery montent en puissance depuis quelques matchs. Ancien joueur du PSG de 2011 à 2013, Mohamed Sissoko s’est livré sur cette concurrence. « Ça va être une concurrence rude, mais c’est le lot des grands clubs. Le retour de Neves va faire du bien car, pour moi, c’est un élément très important », confie-t-il au Parisien.