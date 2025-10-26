PSG : Le joueur qui va tout changer pour Didier Deschamps !

Le PSG voit l’un de ses joueurs revenir sur le devant de la scène. Après des mois compliqués, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations intéressantes. Le jeune milieu de terrain a travaillé dans l’ombre afin de retrouver son meilleur niveau, ce qui pourrait prochainement pousser Didier Deschamps à le convoquer en équipe de France.
Un renfort XXL au PSG. Lors des trois dernières rencontres du club parisien, Warren Zaïre-Emery aura été l’un des hommes forts de Luis Enrique. Contre Strasbourg, le Bayer Leverkusen, et Brest, le numéro 33 s’est distingué, affichant un très bon niveau à la fois avec et sans le ballon.
Zaïre-Emery retrouve son meilleur niveau
Plus d’une fois félicité par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery pourrait-il prochainement effectuer son retour en sélection ? Pour rappel, le Titi Parisien n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors des dernières trêves internationales, mais plutôt par Gérard Baticle avec les Espoirs, dont il a porté le brassard de capitaine au cours de la dernière trêve.
Un retour en équipe de France pour le crack du PSG ?
Comme l’indique le Parisien ce dimanche, les bonnes prestations du jeune milieu de terrain du PSG seront scrutées avec attention par Didier Deschamps et son staff au cours des prochaines semaines. Warren Zaïre-Emery, qui avait récemment annoncé que son objectif était de rapidement retrouver les A, pourra-t-il être de la liste de Deschamps pour le rassemblement de novembre ?