PSG : Le joueur qui va tout changer pour Didier Deschamps !

Le PSG voit l’un de ses joueurs revenir sur le devant de la scène. Après des mois compliqués, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations intéressantes. Le jeune milieu de terrain a travaillé dans l’ombre afin de retrouver son meilleur niveau, ce qui pourrait prochainement pousser Didier Deschamps à le convoquer en équipe de France.

Un renfort XXL au PSG. Lors des trois dernières rencontres du club parisien, Warren Zaïre-Emery aura été l’un des hommes forts de Luis Enrique. Contre Strasbourg, le Bayer Leverkusen, et Brest, le numéro 33 s’est distingué, affichant un très bon niveau à la fois avec et sans le ballon.

Zaïre-Emery retrouve son meilleur niveau Plus d’une fois félicité par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery pourrait-il prochainement effectuer son retour en sélection ? Pour rappel, le Titi Parisien n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors des dernières trêves internationales, mais plutôt par Gérard Baticle avec les Espoirs, dont il a porté le brassard de capitaine au cours de la dernière trêve.