Foot - PSG

PSG : Le gros message de Di Maria sur ses retrouvailles avec le Real Madrid

Publié le 13 février 2022 à 19h55 par A.D. mis à jour le 13 février 2022 à 19h57

Ce mardi soir, le PSG affronte le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. A 48h de ce choc au sommet, Angel Di Maria a envoyé un message fort.