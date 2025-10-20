PSG : Le gros avertissement en direct !

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Favori sur le papier, le club parisien va tenter de poursuivre sur sa très bonne lancée européenne. Cependant, le club allemand ne compte pas se laisser dominer sans rien faire comme l’a confirmé son entraîneur Kasper Hjulmand ce lundi.
La passe de trois pour le PSG ? Déjà vainqueur face à l’Atalanta et le FC Barcelone, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Parisiens, marquée par les retours d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos dans le groupe.
Le PSG favori face à Leverkusen
En face, le Bayer Leverkusen est en pleine reconstruction. Champion d’Allemagne en 2024, le club allemand a dû faire face aux départs de Xabi Alonso, Florian Wirtz, ou encore Jeremie Frimpong cet été. Si le PSG est donc favori de ce choc, l’entraîneur Kasper Hjulmand, veut croire à une belle prestation des siens.
« C’est une super équipe, et on va devoir absolument faire notre meilleur match »
« D’habitude, le PSG a plus la possession de balle, mais on a confiance dans notre propre jeu. On verra ce qui se passera. C’est l’une des meilleures équipes du monde. C’est une super équipe, et on va devoir absolument faire notre meilleur match pour avoir une chance. On veut toujours essayer de dominer le jeu. Mais on sait que lorsque l’on joue une équipe comme le PSG, c’est difficile », a confié l’ancien sélectionneur du Danemark en conférence de presse ce lundi.