PSG : Le gros avertissement en direct !

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Favori sur le papier, le club parisien va tenter de poursuivre sur sa très bonne lancée européenne. Cependant, le club allemand ne compte pas se laisser dominer sans rien faire comme l’a confirmé son entraîneur Kasper Hjulmand ce lundi.

La passe de trois pour le PSG ? Déjà vainqueur face à l’Atalanta et le FC Barcelone, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Parisiens, marquée par les retours d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos dans le groupe.

Le PSG favori face à Leverkusen En face, le Bayer Leverkusen est en pleine reconstruction. Champion d’Allemagne en 2024, le club allemand a dû faire face aux départs de Xabi Alonso, Florian Wirtz, ou encore Jeremie Frimpong cet été. Si le PSG est donc favori de ce choc, l’entraîneur Kasper Hjulmand, veut croire à une belle prestation des siens.