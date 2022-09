Foot - PSG

PSG : Le grand Messi est de retour, le PSG fait une annonce

Publié le 22 septembre 2022 à 07h10 par Thibault Morlain

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Lionel Messi n’a pas connu une très bonne première saison avec le club de la capitale. Mais cet été, l’Argentin a su bien se reposer et se préparer de la meilleure des manière pour revenir au top. Et cela porte ses fruits. Messi est de retour et forcément, au PSG, on croise les doigts pour que cela continue.

Avec l’arrivée de Lionel Messi au PSG, on attendait beaucoup de l’association avec Neymar et Kylian Mbappé. Finalement, pour sa première saison loin du FC Barcelone, l’Argentin a rencontré de grosses difficultés. Loin de son meilleur niveau de jeu, Messi a déçu et forcément, on attendait beaucoup de sa deuxième saison au PSG.

Un début en trombe

Et cette fois, Lionel Messi répond bel et bien présent. Le numéro 30 du PSG a réalisé une excellente préparation et sur le terrain, il est en grande forme. Déjà auteur d’un but et une passe décisive en Ligue des Champions, Messi a également marqué 4 fois et délivré 7 passes décisives en Ligue 1.

La saison de Messi ?