PSG : «Le feeling est passé», le coup de foudre surprise !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 23 ans, Nuno Mendes figure déjà parmi les meilleurs joueurs à son poste. Le latéral gauche du PSG ne cesse de progresser depuis son arrivée dans la capitale. L’international portugais fait naturellement la fierté de ses proches, dont David Carreira. Le chanteur franco-portugais s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec le défenseur parisien.

Le PSG n’a pas manqué de flair lors de l’été 2021 en recrutant Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais venait tout juste de se révéler avec le Sporting CP. Et il n’en fallait pas plus pour voir les dirigeants parisiens se jeter sur lui. Depuis, le joueur de 23 ans a bien grandi. Nuno Mendes n’a cessé de progresser depuis son arrivée chez les Rouge-et-Bleu, jusqu’à devenir l’un des meilleurs à son poste sous les ordres de Luis Enrique. Naturellement, l’international portugais fait la fierté de ses proches, y compris David Carreira. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur leur excellente relation.

«Il n’a vraiment pas la grosse tête» « Je ne connaissais pas encore Nuno. A l’époque, c’était un peu le petit nouveau en sélection. Ça s’est fait de manière très naturelle. On a tous les deux un lien avec le Sporting, donc je pense que ça nous a rapprochés. Le feeling est passé. On a créé une très bonne relation. C’est un mec super simple, toujours en train de rire, il a beaucoup d’humour. Il est très humble. Il n’a vraiment pas la grosse tête. Même s’il est très focus sur sa vie de footballeur, c’est un mec super cool, avec une bonne vibe » a confié le chanteur franco-portugais, interrogé par RMC Sport.