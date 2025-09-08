«Écoute, ferme ta gu*ule...» : Luis Enrique tranche au PSG, Daniel Riolo s’incline

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La blessure d'Ousmane Dembélé lors du match France-Ukraine a déclenché de vives tensions entre le PSG et la FFF, accusée de négligence par la direction parisienne. Présent dans l’After Foot ce dimanche, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la gestion pointue de Luis Enrique et de son staff, contrastant avec les pratiques de l'équipe de France.

La polémique ne désenfle pas. Sorti sur blessure vendredi lors du match opposant la France à l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l'ischio-jambier droit et sera éloigné des terrains pendant environ six semaines. Dans les rangs du PSG, la colère est grande, accusant la FFF de ne pas avoir pris assez de précaution avec l’international tricolore, déjà victime d’un pépin physique à la cuisse gauche quelques jours auparavant.

« Si Luis Enrique le fait jouer avec les cellules performances ultra perfectionnées qu’il a, je me dis ‘écoute ferme ta gu*ule, il doit savoir’ » Le PSG et la FFF sont donc en plein conflit, un sujet évoqué ce dimanche soir par Daniel Riolo dans l’After Foot, revenant notamment sur la gestion parisienne depuis le début de la saison. « Si le staff du PSG, qui est à la pointe de la pointe, dit que les mecs peuvent jouer, si Luis Enrique le fait jouer avec les cellules performances ultra perfectionnées qu’il a, je me dis ‘écoute ferme ta gu*ule, il doit savoir’. L’époque des préparations physiques intenses pendant tout l’été, elle est révolue. Tout ça, c’est terminé », a confié Riolo, qui avait été étonné en voyant les joueurs phares du PSG reprendre aussi rapidement en Ligue 1.