«Écoute, ferme ta gu*ule...» : Luis Enrique tranche au PSG, Daniel Riolo s’incline

La blessure d'Ousmane Dembélé lors du match France-Ukraine a déclenché de vives tensions entre le PSG et la FFF, accusée de négligence par la direction parisienne. Présent dans l’After Foot ce dimanche, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la gestion pointue de Luis Enrique et de son staff, contrastant avec les pratiques de l'équipe de France.
La polémique ne désenfle pas. Sorti sur blessure vendredi lors du match opposant la France à l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l'ischio-jambier droit et sera éloigné des terrains pendant environ six semaines. Dans les rangs du PSG, la colère est grande, accusant la FFF de ne pas avoir pris assez de précaution avec l’international tricolore, déjà victime d’un pépin physique à la cuisse gauche quelques jours auparavant.
« Si Luis Enrique le fait jouer avec les cellules performances ultra perfectionnées qu’il a, je me dis ‘écoute ferme ta gu*ule, il doit savoir’ »
Le PSG et la FFF sont donc en plein conflit, un sujet évoqué ce dimanche soir par Daniel Riolo dans l’After Foot, revenant notamment sur la gestion parisienne depuis le début de la saison. « Si le staff du PSG, qui est à la pointe de la pointe, dit que les mecs peuvent jouer, si Luis Enrique le fait jouer avec les cellules performances ultra perfectionnées qu’il a, je me dis ‘écoute ferme ta gu*ule, il doit savoir’. L’époque des préparations physiques intenses pendant tout l’été, elle est révolue. Tout ça, c’est terminé », a confié Riolo, qui avait été étonné en voyant les joueurs phares du PSG reprendre aussi rapidement en Ligue 1.
« Le problème, c'est que le menu à la carte au PSG, il n’y a pas en équipe de France »
« Je n’ai pas compris pourquoi le PSG d’entrée a mis beaucoup de titulaires au début de saison, reconnaît Daniel Riolo. On me dit de ne pas m’inquiéter parce qu’ils ont la prépa’ avec le staff performance, ok. Le problème, c'est que le menu à la carte au PSG, il n’y a pas en équipe de France. On ne sait pas si les joueurs vont jouer les deux matchs. On ne sait pas s’ils seront titulaires dans les deux, on ne sait pas combien de minutes ils vont jouer, on ne sait pas quel genre de prépa’ ils vont faire... Donc si d'un côté, les clubs ont leur calendrier qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus rempli et qu'il télescope avec la sélection... C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent que désormais, il faudrait que les matchs internationaux soient isolés. Parce que quand ça rencontre l'autre calendrier, ça se bouscule. On passe d'une préparation hyper peaufiner d'un côté à autre chose et ça donne ce qui s’est passé avec Dembélé ».