PSG : Le coup légendaire qui change tout !

Le 31 mai dernier, le PSG a marqué son histoire en remportant sa première Ligue des champions. Depuis, le statut des Rouge-et-Bleu a changé sur la scène européenne. Le club de la capitale ne veut plus revêtir le costume du challenger, et souhaite au contraire dominer les débats en Europe sur la durée.

Le PSG a réalisé son plus grand rêve le 31 mai dernier. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les Rouge-et-Bleu se sont mis en quête de la prestigieuse Ligue des champions. Et le club de la capitale a fini par la remporter la saison dernière. Luis Enrique a su porter son équipe jusqu’à un premier sacre historique sur la plus grande scène européenne.

Le PSG ne veut plus être un challenger en Ligue des champions Depuis, tout semble avoir changé au PSG. Comme le rapporte RMC Sport, la formation parisienne espère avoir une dynamique différente depuis son sacre en Ligue des champions. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne veulent plus être considérés comme des challengers. Au contraire, le PSG entendrait dominer les débats européens sur la durée.