PSG : Le coup de cœur surprise !

Cette saison, le PSG a impressionné un bon nombre d’adversaire. Le club de la capitale dispose de nombreux talents au sein de son effectif, alors que Luis Enrique semble avoir trouvé son onze titulaire. Pour Lamine Camara (AS Monaco), c’est Fabian Ruiz qui l’impressionne réellement au sein du milieu de terrain parisien.

Le PSG va conclure sa saison en championnat ce samedi soir. Le club de la capitale reçoit l’AJ Auxerre au Parc des Princes, dans une soirée qui devrait être marquée par une grande célébration pour la formation de Luis Enrique. S’il reste encore de grosses échéances avec la finale de la Ligue des Champions notamment (31 mai), Paris peut être fier de son 13ème titre de champion de France.

Une saison réussie pour le PSG

Et pour cause, le PSG n’a absolument rien laissé à la concurrence. Malgré une baisse de régime logique sur ces dernières semaines en championnat, le club parisien a été sacré champion très tôt, et a infligé de lourdes défaites à plusieurs cadors de Ligue 1 comme l’AS Monaco, que le PSG a battu à trois reprises cette saison. Auprès de FootMercato, Lamine Camara s’est d’ailleurs exprimé sur les qualités de cet effectif parisien, avec un coup de cœur pour Fabian Ruiz.

« Il est vraiment intelligent dans son jeu »

« Il y a des joueurs de grande qualité là-bas. On a joué trois fois contre eux cette saison avec le match à Doha (Trophée des Champions). Ils ont gagné trois fois. C’était des matches difficiles, un adversaire qui nous a posé des problèmes. Mais, on savait qu’il y avait de la place pour les battre aussi. On a même mené 2-0 la dernière fois, mais ils ont fini par remonter. Ils utilisent des joueurs pour nous déstabiliser et ça marche. Il y a beaucoup de joueurs. Mais voilà, dans mon poste, avec les joueurs que j’ai affrontés, je dirais Fabian Ruiz qui est un joueur intelligent. Voilà, il est vraiment intelligent dans son jeu, il sait quoi faire avec et sans le ballon. C’est lui qui m’a marqué », a ainsi confié le jeune Sénégalais de 21 ans.