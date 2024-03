PSG : Le clan Mbappé sort du silence après la polémique

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Luis Enrique a pris une décision très surprenante avec Kylian Mbappé. En effet, le coach du PSG a sorti sa star de 25 ans dès la mi-temps contre l'AS Monaco. Un choix respecté par Kylian Mbappé, qui ne veut pas créer de polémique avant son départ à l'issue de la saison.

En ouverture de la 23ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l'AS Monaco. Aligné d'entrée par Luis Enrique, Kylian Mbappé n'a joué que 45 minutes ce vendredi soir. En effet, le numéro 7 du PSG a été sorti dès la mi-temps, et ce, à la surprise générale.

«On respecte les choix du coach»

Sondé par RMC Sport , le clan Mbappé rejette toute polémique. En effet, l'entourage de la star de 25 ans explique « qu'on respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad ».

