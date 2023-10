PSG : L’attaquant qui doit jouer avec Mbappé, c’est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Luis Enrique multiplie les compositions d’équipes et fait notamment tourner dans le secteur offensif. C’est le cas pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui se partagent le poste d’avant-centre au PSG. Mais pour Tripy Makonda, c’est bien le Portugais qui semble le plus complémentaire de Kylian Mbappé.

Compte tenu du mercato du PSG, Luis Enrique dispose d'un large choix pour composer son secteur offensif et accompagner au mieux Kylian Mbappé. Pour le poste d'avant-centre, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani alternent d'ailleurs, mais Tripy Makonda semble avoir une préférence pour le Portugais.

Entre Ramos et Kolo Muani, Makonda a tranché

« Sur le papier, il paraît plus complémentaire de Kylian Mbappé que Randal Kolo Muani. Kolo Muani est dans la puissance et participe énormément au jeu », explique dans un premier temps l’ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien , avant d’évoquer le cas Gonçalo Ramos, plus utile aux côtés de Kylian Mbappé.

«Ramos est plus réfléchi et cible les espaces où il peut être utile»