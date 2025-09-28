PSG : L’annonce tant attendue pour Barcelone

Axel Cornic

Après avoir retrouvé la victoire en Ligue 1 en battant l’AJ Auxerre au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’apprête à retrouver la Ligue des Champions avec un choc très attendu. Les Parisiens affronteront en effet le FC Barcelone de Lamine Yamal, mais Luis Enrique ne pourra peut-être pas compter sur toutes ses stars.

Décidément, les problèmes s’enchainent en ce début de saison. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, sans oublier Marquinhos, le PSG pourrait perdre deux nouvelles stars. Ce samedi face à Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha sont sortis sur blessure.

« Malheureusement je ne peux rien dire de positif » Les premières indiscrétions ne poussent pas vraiment à l’optimisme et même Luis Enrique ne semble pas vraiment confiant. « Malheureusement je ne peux rien dire de positif » a confié le coach du PSG, en conférence de presse. « Il faut attendre que le staff médical se prononce demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont ».