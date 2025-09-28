Ousmane Dembélé : Une star internationale le régale au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Depuis, l’attaquant du PSG enchaîne les entretiens afin d’évoquer ce sacre. Auprès de Téléfoot, le joueur de 28 ans a évoqué la « propagande » réalisée par la star DJ Snake à son égard. Le célèbre compositeur avait milité depuis plusieurs semaines pour voir Dembélé sacré.

Dans la légende. Ce samedi soir, à l’issue de la victoire du PSG face à l’AJ Auxerre sur la pelouse du Parc des Princes (2-0), les supporters parisiens ont pu célébrer Ousmane Dembélé. Blessé, l’attaquant de 28 ans a tout de même présenté son Ballon d’Or face à ses plus fidèles supporters.

DJ Snake a milité pour Dembélé Début juin, alors que les joueurs du PSG célébraient la victoire en Ligue des Champions du côté du Parc des Princes, DJ Snake, célèbre supporter parisien, décidait d’entonner un chant désormais bien connu : « Et Ousmane Ballon d’Or, et Ousmane Ballon d’Or ».