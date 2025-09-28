Ousmane Dembélé : Une star internationale le régale au PSG !

Lundi soir, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Depuis, l’attaquant du PSG enchaîne les entretiens afin d’évoquer ce sacre. Auprès de Téléfoot, le joueur de 28 ans a évoqué la « propagande » réalisée par la star DJ Snake à son égard. Le célèbre compositeur avait milité depuis plusieurs semaines pour voir Dembélé sacré.
Dans la légende. Ce samedi soir, à l’issue de la victoire du PSG face à l’AJ Auxerre sur la pelouse du Parc des Princes (2-0), les supporters parisiens ont pu célébrer Ousmane Dembélé. Blessé, l’attaquant de 28 ans a tout de même présenté son Ballon d’Or face à ses plus fidèles supporters.
DJ Snake a milité pour Dembélé
Début juin, alors que les joueurs du PSG célébraient la victoire en Ligue des Champions du côté du Parc des Princes, DJ Snake, célèbre supporter parisien, décidait d’entonner un chant désormais bien connu : « Et Ousmane Ballon d’Or, et Ousmane Ballon d’Or ».
« C’est l’un des chefs de la propagande »
Ce dimanche, Téléfoot a dévoilé un entretien avec l’attaquant parisien à l’occasion de la réception de ce précieux trophée. Ousmane Dembélé a notamment évoqué la « propagande » réalisée par DJ Snake depuis la victoire en Ligue des Champions : « DJ Snake ? C’est l’un des chefs de la propagande (rires) ! Il a fait un boulot énorme ! », a confié Dembélé, amusé.