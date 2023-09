PSG : L’annonce surprise, Luis Enrique se fait fracasser

Thomas Bourseau

De 2019 à l’élimination de la sélection espagnole à la dernière Coupe du monde 2022, Luis Enrique était à la tête de la Roja et avait notamment dans son staff technique un certain José Sambade. L’ex-entraîneur des gardiens n’a pas mâché ses mots en évoquant sa collaboration avec Enrique comme étant un enfer.

De par ses expériences au FC Barcelone et avec la sélection espagnole pendant six années d’activité, Luis Enrique a démontré sa philosophie de jeu bien spécifique portée vers l’avant et avec un pressing constant. Ce qu’il souhaite coûte que coûte mettre en place au PSG et qui semble déjà commencer à porter ses fruits au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz fait l’éloge de Luis Enrique au PSG

Et ce n’est pas Fabian Ruiz qui dira le contraire. Au cours d’une interview accordée à Radio Marca , l’international espagnol n’a pas manqué de souligner à quel point Luis Enrique a conquis le vestiaire du PSG. « Depuis qu'il est arrivé à Paris, tous les coéquipiers sont très contents de lui et de son idée d'avoir le ballon et de presser ».

«C'est ce qui se rapproche le plus de l'enfer»