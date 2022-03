Foot - PSG

PSG : L'annonce forte de Donnarumma après cette nouvelle désillusion !

Publié le 27 mars 2022 à 15h28 par A.D.

Après la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a vécu une nouvelle désillusion, cette fois avec la sélection italienne. Alors qu'il ne disputera pas la Coupe du Monde 2022, le gardien du PSG a fait passer un message très fort sur les réseaux sociaux.