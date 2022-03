Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé reçoit un incroyable tacle !

Publié le 26 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Consultant sur Canal+, Eric Carrière a annoncé qu'il quitterait son poste en fin de saison, mais avant ça il n'a pas manqué de clairement critiquer Kylian Mbappé.

Le comportement de Kylian Mbappé ne fait pas l'unanimité et Eric Carrière le confirme. L'ancien joueur du FC Nantes et de l'OL a effectivement annoncé qu'il mettait fin à son rôle de consultant à la fin de la saison, notamment à cause de son dégoût du monde du football. Pour illustrer son choix, il n'hésite pas à tacler l'attaquant du PSG.

Carrière n'épargne pas Mbappé