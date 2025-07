PSG : La terrible chute

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La finale de la Coupe du monde des clubs a rendu son verdict dimanche dernier. Le show de Chelsea a privé le PSG d'un doublé Ligue des champions - Mondial des clubs tant souhaité par les Parisiens. Suite à sa défaite contre les Blues, le Paris Saint-Germain a d'ailleurs coulé au classement des meilleures équipes européennes selon Opta.

Sur son nuage depuis de longues semaines et plus précisément son sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier qui ponctuait une saison à franc succès avec la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des champions, le PSG est tombé de haut au MetLife Stadium dimanche après-midi à New York. Face à Chelsea, qui sortait d'une seconde partie de saison plus poussive en Premier League, les Parisiens se sont écroulés.

Le PSG corrigé par Chelsea Après avoir fait la leçon à l'Atletico de Madrid (4-0, à l'Inter Miami (4-0), au Bayern Munich (2-0) et au Real Madrid (4-0) pendant ce Mondial des clubs, les hommes de Luis Enrique ont été surpris par Chelsea en finale. Et pour cause, l'équipe d'Enzo Maresca a asphyxié le champion de France pour le corriger sur le score de 3 buts à 0. Fin du rêve mondial pour le Paris Saint-Germain et de la possibilité de signer un doublé Ligue des champions - Coupe du monde des clubs.