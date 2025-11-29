PSG : La soirée avec une influenceuse qui fait scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les plus grandes influenceuses françaises, Léna Situations fêtait il y a quelques jours de cela ses 28 ans. Un anniversaire partagé bien évidemment sur ses réseaux sociaux et c’est ainsi qu’on a pu se rendre compte que la fête avait eu lieu… au Parc des Princes. Le stade du PSG a donc accueilli Léna Situations et ses amis, mais voilà que ça a du mal à passer auprès de certains.

Pour ses 28 ans, Léna Situations a pu profiter d’un cadre exceptionnel pour faire la fête : le Parc des Princes. En effet, la soirée a eu lieu dans le stade du PSG. « Pour mes 28 ans, on a été invités dans la salle des fêtes du Parc des Princes », « Paris est magique. Je ne me remets toujours pas de la soirée », a notamment posté Léna Situations sur ses réseaux sociaux, elle qui cumule plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram, avec bien évidemment de nombreuses photos de l’événement.

« Je pense que le PSG n’a pas besoin de l’argent de Léna Situations » Mais voilà que cet anniversaire de Léna Situations au Parc des Princes fait polémique. Sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, Raymond, chroniqueur de Cyril Hanouna, a alors balancé à propos de cet événement : « Je suis un peu vieux con. Je suis content qu’elle dépense ses sous comme ça, comme elle veut, bêtement, pas bêtement, chacun fait ce qu’il veut avec son argent. Ce qui me choque moi c’est qu’on donne le Parc des Princes à cette fille-là pour qu’elle fasse son anniversaire. On lui donne pas ? Bah si, ils l’ont ouvert, ils ont payé. Je pense que le PSG n’a pas besoin de l’argent de Léna Situations. Pour moi, le Parc des Princes, une grande enceinte comme ça, ça doit faire rêver ».